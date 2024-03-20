Блогерша Елена Блиновская осталась без блюд на заказ в СИЗО. Об этом сообщает Woman.ru.

В январе 2024 года Елену Блиновскую, которую обвиняют в умышленной неуплате налогов, отправили в СИЗО. Суд счел присутствие на домашней вечеринке блогерши одной из свидетельниц нарушением порядка содержания под домашним арестом.

После этого в прессе несколько раз писали о том, чем будут кормить привыкшую к роскошной жизни блогершу. Тогда сообщалось, что помимо стандартного трехразового питания, Блиновская сможет заказывать и другие блюда из «кулинарной лавки»: салат «Нисуаз», «Цезарь», сыр пармезан, различные итальянские пасты и многое другое.

Однако, как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, сейчас из-за технических неисправностей возможности заказать эти блюда нет.

«В СИЗО-6 города Москвы отключили терминалы приема заказов по доставке продуктов. Уже месяц как не работают терминалы», — рассказали представители организации.

Ранее мы писали о том, что арестованная Блиновская вспоминает о наследниках со слезами на глазах.