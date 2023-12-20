Блогерша Аня Покров рассказала, что нуждается в 2 млн рублей ежемесячно. Об этом она рассказала YouTube-каналу «НЕСУСВЕТ».

По словам Покров, сейчас для того, чтобы жить комфортно, ежемесячно ей понадобится на менее 2 миллионов рублей. В эту сумму входят затраты и на производство контента, призналась блогерша.

При этом, когда Покров показали ее старое интервью, в котором она заявляет, будто ей хватит 500 тысяч рублей для жизни, она сильно удивилась.

«Как я хотела лакшери за 500 тыс. Где же она? Аня, ты не знала, сколько стоит выпустить один трек», — заявила она.

Впрочем, через какое-то время блогерша все же согласилась с тем, что может жить вполне комфортно и на эту сумму.

«Если не брать в расчет контент, то для существования 500 тысяч — это прямо за глаза. Это на доставке питаться каждый день и „Комфорт+“ с „Бизнесом“ кататься», — добавила она.

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