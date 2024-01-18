Блогерша Анастасия Костенко раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Блогерша и модель Анастасия Костенко призналась, что ей всегда трудно худеть после родов. Соответствующий пост она разместила в личном микроблоге.

Как призналась блогерша, она старается контролировать свой аппетит с момента грудного вскармливания, чтобы вернуть плоский живот. Вдобавок она старается прислушиваться к организму и его потребностям. Затем она позволяет себе физические нагрузки.

«Начинаю заниматься каждый день и через «не хочу», постепенно приобретая привычку и сокращая тренировки до двух-трех в неделю», — заявила Костенко.

Кроме того, звезда отметила, что подписчики регулярно обесценивают ее похудения, считая, что она якобы обладает хорошей генетикой. Она заверила, что быстро приходить в форму ей помогает сильная мотивация.

«Особенно когда угрожали, что после третьего малыша такой фигуры уже не будет. Получилось худее», — заключила модель.

Напомним, супругом Анастасии Костенко является футболист Дмитрий Тарасов. Пара воспитывает троих детей – сына Алексея и дочерей Милану и Еву.

Осенью минувшего года блогерша сообщила, что беременна в четвертый раз.

Ранее стало известно, что Дмитрий Тарасов поссорился с беременной Анастасией Костенко.