Айза рассказала, что помогло ей продлить молодость

Айза раскрыла секрет молодости. Оказывается, полноценный сон позволяет замедлить процессы старения. Об этом блогерша рассказала в своем Telegram-канале.

Экс-жена Гуфа отметила, что, как только начала больше внимания уделять своему сну, она стала замечать намного меньше признаков старения. Когда Айза жила в Москве, она спала всего по 3-4 часа в день, а теперь спит по 8-9 часов.

В марте 2023 года блогерша переехала на Бали, а недавно она вернулась вместе с детьми в Москву. Айза утверждает, что не может часто приехать в Россию из-за строительства дома за границей.

По словам бывшей возлюбленной известного рэпера, она не может бросить все свои дела на Бали, поскольку это вложение в будущее. Айза планирует сдавать квартиру в аренду и уверяет, что сама будет искать жильцов.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова могла сделать резекцию желудка. Телеведущая утверждает, что сбросить лишний вес ей помогли инъекции препаратов, однако врач Марият Мухина убеждена в обратном. Специалист посчитала, что ради похудения Чехова уменьшила желудок.