Блогерша Айза подала иск к рэперу Гуфу на 150 тысяч рублей в месяц

Популярная блогерша Айза подала судебный иск против бывшего мужа, рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) по поводу алиментов для их общего 13-летнего сына Сами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, блогерша настаивает на том, чтобы проверили все доходы музыканта за 2023 год. Артистка желает получать ежемесячные выплаты в размере 150 тысяч рублей, а также четверть дохода Долматова на содержание их ребенка. В иске Айзы говорится, что между экс-супругами отсутствовало соглашение об уплате алиментов. Она добавила, что рэпер не оказывал какой-либо финансовой поддержки 13-летнему наследнику.

Уточняется, что в случае удовлетворения запроса суда, Гуф будет обязан производить выплаты до мая 2028 года, когда Сами достигнет совершеннолетия.

Напомним, что Айза и Гуф состояли в браке с 2008-го по 2014 год, в 2010-м году у пары родился сын Сами. Как позднее уточнила блогерша, причиной их разрыва стало отсутствие любви и наркотическая зависимость рэпера.

Ранее Айза попросила Гуфа забыть про нее и их общего сына Сами.