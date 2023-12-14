Блогерша Айза не захотела лишать рэпера Гуфа родительских прав

Популярная блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что не собирается лишать экс-супруга, рэпера Гуфа родительских прав. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

По словам артистки, она не намерена даже пытаться подавать иск о лишении музыканта родительских прав, поскольку основания для этого отсутствуют. Знаменитость уточнила, что рэпер никогда не представлял опасность для их общего сына Сэма, а психологические травмы «законом не учитываются».

Айза отметила, что сейчас их общий ребенок работает с психологом и окружен любовью и заботой. Она добавила, что сделает все возможное для счастья мальчика.

«К сожалению, мы причинили ему не мало травм, с которым ему придется работать всю жизнь. Мне жаль, мне очень жаль, что я не смогла дать Сэму другую жизнь…», - призналась блогерша.

Кроме того, звезда рассказала, что отцовской фигурой для Сэма являлся ее второй экс-супруг, предприниматель Дмитрий Анохин. Она уточнила, что мужчина дал ее сыну «правильные ориентиры».

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