Блогера Гоар Аветисян обвинили в том, что она не заплатила за фотосессию

Блогера Гоар Аветисян обвинили в том, что она не заплатила обещанный гонорар за фотосессию. Об этом заявила жена фотографа, который снимал ее 22 апреля.

Подробности сообщает Super.ru.

22 апреля пара вышла на прогулку с фотоаппаратом. Они встретили Аветисян с командой: представитель блогера попросил незнакомых фотографов сделать несколько снимков за плату. Те согласились, а после работы Гоар ушла с менеджером – фотографии скинули на ноутбук другому члену ее команды, который потом ушел за остальными.

Позже жена фотографа писала Аветисян в соцсетях, требуя оплату, однако ответов на сообщения не последовало. Через месяц она написала об этом под постом блогера, но столкнулась с критикой со стороны поклонников знаменитости – после пожеланий смерти она удалила комментарий.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчин в шубах, которые раскидывали купюры банка приколов на фотосессии.