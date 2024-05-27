В Москве задержали мужчин в шубах, которые раскидывали 100-долларовые купюры банка приколов на фотосессии

В Москве несколько мужчин устроили фотосессию, надев шубы и раскидывая купюры банка приколов. Их задержали и доставили в отдел полиции.

Подробности сообщает РБК в своем Telegram-канале.

По информации источника, мужчины расстелили красную ковровую дорожку и начали фотосессию. Из-за съемки был перекрыт пешеходный переход на улице Малой Бронной.

Полицейские забрали мужчин в полицию, реквизит изъяли. На участников фотосессии составили административный протокол. Им грозит штраф до 20 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы.

Telegram-канал Mash сообщает, что инцидент произошел 26 мая. Съемки парализовали движение, на месте собралась толпа. По его данным, суд назначил штрафы по 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве модель лишилась денег из-за бесплатной фотосессии. У девушки четыре раза списали деньги.