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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 27 мая 2024, 16:52
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В Москве задержали мужчин в шубах, которые раскидывали 100-долларовые купюры банка приколов на фотосессии

В Москве задержали мужчин в шубах, раскидывающих купюры банка приколов.
В Москве задержали мужчин в шубах, которые раскидывали 100-долларовые купюры банка приколов на фотосессии

© Freepik

В Москве несколько мужчин устроили фотосессию, надев шубы и раскидывая купюры банка приколов. Их задержали и доставили в отдел полиции.

Подробности сообщает РБК в своем Telegram-канале.

По информации источника, мужчины расстелили красную ковровую дорожку и начали фотосессию. Из-за съемки был перекрыт пешеходный переход на улице Малой Бронной.

Полицейские забрали мужчин в полицию, реквизит изъяли. На участников фотосессии составили административный протокол. Им грозит штраф до 20 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы.

Telegram-канал Mash сообщает, что инцидент произошел 26 мая. Съемки парализовали движение, на месте собралась толпа. По его данным, суд назначил штрафы по 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве модель лишилась денег из-за бесплатной фотосессии. У девушки четыре раза списали деньги.

Источник фото:Freepik
Источник:РБК
Автор:Лилия Караева
Теги:
фотосессия
мужчины
полиция
деньги