Блогера-бодибилдера Александра Шпака требуют признать иноагентом

Блогера Александра Шпака, известного благодаря эпатажному внешнему виду, требуют признать иноагентом. С заявлением к генпрокурору обратились представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Два года назад популярный бодибилдер уехал из России. Теперь он живет в Турции и нередко делает скандальные высказывания, из-за которых его осуждают. Известно, что на него уже было составлено 7 протоколов за дискредитацию российских военных. Штрафы по ним – примерно 300 тысяч рублей.

Теперь 44-летний ютубер рискует не только стать иноагентом, но и получить реальный срок. На него могут возбудить уголовное дело за оскорбление ВС РФ. Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.

Ранее певицу Марию Максакову*(Признана иноагентом на территории РФ) оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента. Решение вынес Пресненский суд Москвы. До этого артистку уже штрафовали на 50 тысяч рублей.

*(Признана иноагентом на территории РФ)