Блогер Влад Бумага решил банкротить свой бизнес в России

Компания белорусского блогера Влада Бумаги «Бумажная бумага» уведомила своих кредиторов о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Об этом свидетельствуют данные госпортала «Федресурс».

ООО «Бумажная бумага», которое занимается продажей снеков под брендом инфлюэнсера, является его основной структурой по доходам в РФ: 3,9 млрд рублей выручки за 2023 год, 186 млн чистой прибыли. Данных за минувший год пока нет.

За блогерский бизнес отвечает ООО «Ачетыре», у него выручка в 2023 году была 794 млн рублей, чистая прибыль – 377,3 млн рублей. Это юридическое лицо полностью принадлежит белорусу.

Уточняется, что ООО «Бумажная бумага» записано на кипрскую A4Group Limited Бумаги (владеет 45%), оставшиеся доли принадлежат бывшему топ-менеджеру торговых сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексею Клочкову и эксперту по рекламе Виталиусу Паулюсу.

В настоящий момент судебные претензии к данной компании составляют порядка 40 млн рублей. Это 7 исков по контрактам о поставке разных компонентов для снеков и упаковки. Самый большой по размеру иск подан на 29,7 млн рублей. Он поступил от российского подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH в РФ.

Компания уже уведомила своих кредиторов о невозможности выполнить свои платежные обязательства. Данная процедура предусмотрена законом «О банкротстве». В дальнейшем фирма обязуется подать заявление в суд в течение 15-30 дней. В результате ее ожидает финансовое оздоровление с целью продолжения деятельности или продажа активов и ликвидация.

Ранее на блогера Влада Бумагу подали в суд с требованием выплатить 2,7 млн рублей.