«Вау»: блогер Виолетта Чиковани появилась на премии «Звезды хайпа» в провокационном наряде

Ковровая дорожка премии «Звезды хайпа» началась со смелого наряда блогера, участницы проекта «Последний герой» Виолетты Чиковани. Она явно пыталась соответствовать названию мероприятия. Выход Чиковани в провокационном наряде запечатлел корреспондент сайта «Страсти».

«Сегодня я поняла, что буду полностью закрыта…», - сказала Чиковани и повернулась спиной. В тот момент гости мероприятия смогли увидеть наряд знаменитости целиком.

Спереди платье выглядело чинно-благородно: черное, длинное, с небольшим вырезом в виде капли. Вид сзади оказался не так скромен: наряд открывал спину и ягодицы Чиковани.

Ведущие на это отреагировали словами: «Вау».

Напомним, мероприятие проходило в LIVE Арена. Организаторами шоу выступили «Русское Радио» и телеканал RU.TV. Его гостем в числе прочих стала балерина Анастасия Волочкова. Знаменитость ответила на вопрос журналистов о том, как относится к попыткам артистов хайповать на ее имени.