Блогер Subo в ОАЭ, а его семья выплачивает долг: СК раскрыл детали дела

Следственный комитет сообщил, что родственники блогера Субхана Мамедова, известного под псевдонимом Subo, уже погасили 9 млн рублей из его налогового долга.

Напомним, что звезда соцсетей оказался фигурантом уголовного дела за уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, он и его близкие разработали схему, позволившую избежать перечисления в бюджет более 50 миллионов рублей. Эти средства, как утверждают правоохранители, были потрачены на покупку автомобиля «Ламборгини» и другие финансовые операции.

«Следствием установлено, что с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате чего в доход государства не поступило более 50 млн рублей», — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, в схемах с неуплатой налогов и обналичиванием средств участвовали не только сам Субо, но и его отец с братом. Им предъявлены обвинения в соучастии.

Как стало известно Kp.ru, семья Мамедовых уже начала возвращать деньги: в налоговую перечислено 9 миллионов рублей.

При этом самому блогеру обвинение пока предъявлено заочно — по данным источников, он находится в ОАЭ. В России он объявлен в розыск.

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