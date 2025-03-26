Блогер София Стужук родила пятого ребенка дома при дочери и подверглась критике

Блогер София Стужук родила пятого ребенка дома при дочери. Ее роды проходили в надувном бассейне. Рядом с ней был ее супруг и трехлетняя дочь, которая видела процесс. Об этом звездная мама рассказала сама в соцсетях. Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова в беседе с 360.ru поделилась мнением о том, зачем блогер так поступила.

Стужук не увидела ничего плохого в том, чтобы ее дочь наблюдала за появлением еще одного ребенка.

«Ей было очень интересно. Пугалась ли она? Нет. Переживала ли? Конечно. Это адекватно. Она помогала. Она видела, что мне больно», — поделилась женщина.

Психолог задалась вопросом, с какой целью София привлекла к такому процессу ребенка. По ее словам, если ребенок видела страдания матери, то тоже испытывала боль и беспомощность. По мнению специалиста, дочери вряд ли интересно наблюдать за родами. Более того, она может получить травму.

«Для сохранения психического состояния, стабильности, спокойствия ребенка лучше такие эксперименты не проводить», — считает Надежда Резенова.

Ранее мы писали о том, что блогер Мария Погребняк рассказала о своей худобе и желании родить пятого ребенка.