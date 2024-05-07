Блогер Сергей Косенко потребовал через суд 54 млн рублей с коуча Тлиашиновой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В конце октября 2023 года бизнес-коуч и психолог Инна Тлиашинова договорилась с блогером Сергеем Косенко о том, что он за 100 миллионов рублей привлечет в ее блог тысячи новых подписчиков. Вначале все шло хорошо, однако уже в январе 2024 года Косенко заявил, что Тлиашинова не заплатила за его услуги.

По словам блогера, женщина внесла лишь предоплату в размере 12, 5 млн рублей. Сама Тлиашинова заявляла, что гив в Сети провалился, а заявленное количество подписчиков к ней так и не пришло.

Теперь же стало известно, что Косенко подал в суд на коуча — он требует взыскать с нее 54 млн рублей. Отметим, что блогер не живет в России — на родине он задолжал по налогам 2,6 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что в министерстве образования опровергли выдачу блогеру Тлиашиновой лицензий.