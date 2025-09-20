Блогер РаМузыка сообщил о возможной дисквалификации США на «Интервидении». Об этом стало известно из соцсетей.

Блогер Рамин РаМузыка рассказал о том, что певицу VASSY могли дисквалифицировать с конкурса «Интервидение». Якобы, ему об этом сообщили сразу несколько источников, находящихся на площадке.

«Люди, которые прямо сейчас находятся на арене заявляют о том, что США дисквалифицировали с конкурса в последний момент. Инфу сообщили волонтёрам, плюс в зал запрещают проносить американские флаги», — рассказал он.

Причины дисквалификации не называются. Также не было никаких официальных заявлений по поводу возможного недопуска участницы от США.

Напомним, ранее от США на конкурсе должен был выступать певец Брэндон Ховард, однако он отказался от участия мотивировав это семейными обстоятельствами. Вместо него на «Интервидение» приехала певица VASSY, которая родилась в Австралии.

