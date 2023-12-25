Блогер Погребняк сделала смелое заявление о личной жизни: «Мне никто не изменяет»

Блогер Мария Погребняк счастлива в отношениях с бизнесменом Игорем Головинским. 35-летняя светская львица заявила, что планирует встретить Новый год со своим возлюбленным.

Погребняк объяснила, что знакома с Головинским уже давно, но любовь между ними возникла уже после развода Марии с футболистом Павлом Погребняком. Блондинка полностью наслаждается романом и абсолютно счастлива в новых отношениях.

«Новый год мы отметим вместе. Сначала я проведу время с детками, а потом мы с моим любимым человеком уедем к друзьям за город, а потом улетаем отдыхать на Мальдивы», — цитирует Погребняк Kp.ru.

14 июля 2023 года Мария Погребняк развелась с супругом Павлом Погребняком. Несмотря на долгий и, казалось бы, крепкий союз, пара рассталась мирно. Девушка намекнула, что в их отношениях было предательство. В Сети появились слухи, что бывший муж постоянно изменял Марии.

«Настоящее у меня счастливое. В новых отношениях мне никто не изменяет», — отметила звезда.

Ранее Погребняк высказывалась на тему измен. Блогер заявила, что для нее это неприемлемо: «Подло и мерзко». Девушка не смогла бы простить измену мужчине, хотя некоторые готовы предавать чувства другого человека, размышляла она, называя это выбором каждого.