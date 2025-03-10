«Можно подумать, что арестовали пацанку»: о чем говорит поведение Митрошиной в зале суда

10 марта в Москве состоялось судебное заседание по делу Саши Митрошиной, которую подозревают в отмывании денежных средств. На слушание блогерша пришла в сером свитере, обычных джинсах и без макияжа. Находясь в суде, Митрошина улыбалась и демонстрировала спокойствие. Однако, по словам психолога Станислава Самбурского, улыбка Саши стала ее защитной реакцией. Сама же блогерша своим видом хотела вызвать сочувствие как у судьи, так и у СМИ. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Арест Митрошиной, пожалуй, потряс только её саму. Для обывателя в ряду Елены Блиновской, Валерии Чекалиной она выглядит логично, как ещё один фломастер в наборе. Её поведение, дерганные улыбки, приветы из клетки близким — всё это можно расценить как защитную реакцию, попытку справиться с внезапным стрессом. В психологии такое отрицание часто наблюдается, когда человек не до конца осознаёт происходящее. Ещё вчера она выходила из бизнес-джета, а сегодня ей уже грозит 7 лет», — высказался психолог.

Не стоит забывать, что Митрошина много лет работала в кадре и умеет контролировать эмоции. Но если раньше у неё были только хейтеры, то теперь обвинения со стороны государства выглядят куда серьёзнее. По мнению Станислава, она старается показать, что держит ситуацию под контролем.

«Её внешний вид — простой джемпер, никаких украшений, волосы в хвосте —, словно по заветам гостей с «голой» вечеринки. Если не знать, что её обвиняют в неуплате налогов на сотни миллионов, можно подумать, что арестовали пацанку, укравшую лапшу быстрого приготовления. Такой образ может быть попыткой вызвать сочувствие и снизить значимость обвинений. Сознательно или нет, но своим видом она явно хочет повлиять на окружающих — СМИ, суд и правоохранительные органы. В целом поведение Митрошиной говорит о том, что она пытается сохранить лицо и адаптироваться к новой, крайне стрессовой ситуации», — резюмировал эксперт.

Напомним, Сашу Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля