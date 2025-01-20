Блогер Олег Майами попал в больницу в Таиланде с сильным отравлением

Российский певец и блогер Олег Майами попал в больницу в Таиланде. Новостями о состоянии своего здоровья он поделился в социальных сетях.

Майами выложил фотографию из больницы, где он лежит под капельницами. Он утверждает, что отравился в одном из заведений во время отдыха на острове Пхукет.

«Меня семь часов выворачивало. Вызвали врачей, меня откачивали. Сегодня мне немного лучше. Надеюсь, что ничего не усугубится», — написал он.

Артист отметил, что произошедшее стало для него полной неожиданностью — и напомнил, что никто не застрахован от отравления даже в высокоуровневых ресторанах.

В конце 2024 года Олег Майами и Ольга Бузова выпустили совместную песню, на которую сняли откровенный клип. В Сети тут же начали обсуждать предполагаемый роман между знаменитостями. Однако позже Майами заявил, что их с Бузовой связывает только творчество.

При этом Виктория Боня, комментируя данные слухи, заявила, что Майами — не ровня Бузовой.