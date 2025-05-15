Блогер Оксана Самойлова попала в больницу и раскрыла свой диагноз

Популярный блогер и предприниматель Оксана Самойлова попала в больницу. Она вышла на связь в личном блоге и показала, что лежит под капельницей после приступа кашля.

«Приезжаю, меня осматривают, делают несколько уколов противоотечных и противовоспалительных. В итоге — у меня острый ларингит, который спровоцировал стеноз гортани», — поделилась жена рэпера Джигана.

Блогер призналась, что теперь у нее появился страх, так как гортань может сузиться из-за отека и затруднить дыхание.

В лечебном учреждении Самойловой быстро купировали приступ кашля, однако она приняла решение остаться на всю ночь под наблюдением врачей.

«Если у вас вдруг когда-нибудь будет долгий приступ сухого лающего кашля, имейте в виду, что может это вот так выглядеть», —обратилась Оксана к подписчикам.

Ранее сообщалось, что многодетная мать Оксана Самойлова набирает участников в свой гив. Одно место стоит порядка 3 миллионов рублей. Всего присоединиться к конкурсу могут семь спонсоров, что в сумме дает 21 млн рублей. Пока желающих не нашлось.