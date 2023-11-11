Блогер Настя Ивлеева рассказала, как ее пьяную выносили на руках со свадьбы Моргенштерна*

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) два года назад женился на Диларе Зиннатулиной. С тех пор пара уже успела разойтись, но воспоминания о том торжестве живут до сих пор, особенно в головах тех, кто были на него приглашены. В их числе — блогер Анастасия Ивлеева, которая под конец вечера «напилась в дрова».

Об этом инфлюенсер рассказала в YouTube-шоу «ОХ». По словам Ивлеевой, еще накануне свадьбы она хорошо повеселилась, из-за чего на следующий день было изрядное похмелье. В таком состоянии блогер пошла на свадьбу к Моргенштерну* и Диларе. На мероприятии Анастасия вновь стала злоупотреблять алкоголем.

«Жрать ты не можешь, но подбухивать интеллигентно — пожалуйста. Я на похмельный голодный желудок стопочка за стопочкой, не чувствую ничего, все нормально», — рассказала девушка.

В итоге, когда на свадьбе появился ОМОН, Ивлеева поняла, что больше не в состоянии самостоятельно передвигаться. Анастасию со свадьбы буквально выносила на руках ее коллега Дина Саева.

Ранее блогер поделилась с подписчиками, что приобрела квартиру в Санкт-Петербурге. Стоимость недвижимости она не сообщила.

*признан иноагентом на территории РФ