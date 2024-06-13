Блогер Настя Ивлеева проиграла спор по мебельному иску и получит 6 тысяч рублей

Блогер Анастасия Ивлеева проиграла в апелляции спор по мебельному иску, в котором требовала увеличить выплату компенсации с предпринимателя, задержавшего поставку шкафа, с 6 тысяч до миллиона рублей.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Ивлеевой и оставил в силе решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 12 февраля.

Оскандалившаяся на «голой» вечеринке Ивлеева требовала взыскать более миллиона рублей с индивидуального предпринимателя Дмитрия Ларичкина, с которым ранее заключила договор на изготовление и поставку мебели. Блогерша утверждает, что внесла аванс за шкаф, но так и не получила его.

«Информация о принятом судебном акте - оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения», – говорится в карточке дела на портале «Электронное правосудие».

Согласно решению суда, предприниматель обязан выплатить Ивлеевой 6048 рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее глава мебельной компании из Санкт-Петербурга Дмитрий Ларичкин принял решение продать шкаф, из-за которого Ивлеева подала на него в суд, а все вырученные деньги передать на нужды участников СВО. Он пояснил, что Ивлеева отказалась забирать мебель из-за задержки сроков изготовления.