Блогер Настя Ивлеева после запрета на выезд из России погасила 11,3 млн рублей долгов

Блогер Анастасия Ивлеева после запрета на выезд из России и ареста люксового автомобиля погасила часть долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Ивлеева выплатила 11,3 миллиона рублей. При этом оскандалившаяся организацией «голой» вечеринки» Настя осталось должна налоговой еще 9,5 миллиона рублей. Несмотря на это, сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сняли арест с имущества.

Напомним, арест спорткара Lamborghini и запрет на выезд из страны были использованы в отношении Ивлеевой после того, как она не оплатила налоговую задолженность в 21 миллион рублей.

Ранее стаже стало известно, что компанию Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» исключили из реестра предпринимателей. Фирма занималась производством чипсов и лимонада.