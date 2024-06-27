Блогер Настя Ивлеева ответила критикам своего столичного бара

Блогер Анастасия Ивлеева решила рассказать о работе своего нового бара, который ранее критиковали в Сети.

«На фоне десятков или сотен новостей, публикаций, горе-расследований, воспаленных фантазий, провокаций и прочих попытках выжать хоть каплю масла из камня <...> дам реальные комментарии. Уже несколько месяцев наше с Сашей Пичугиным дело существует, движется, кружится довольно успешно!» - рассказала блогер в личном Telegram-канале.

По утверждением Ивлеевой, за месяц работы заведение посетили 11 тысяч человек, в нем было съедено и выпито 48 тысяч блюд и напитков. «Вложенные время, ресурсы и эмоции начинают приносить результаты», - поделилась Ивлеева. Блогер добавила, что они с командой, «исправляют ошибки на лету и учатся и каждый день».

Месяц назад Настя Ивлеева открыла в Столешниковом переулке в центре столицы бар-лапшичную. Девушка утверждает, что сейчас все свободное время проводит на работе: основная ее задача — улучшать заведение и общаться с гостями.