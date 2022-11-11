Блогер Миро обвинила Бородину в неудачах экс-супруга ведущей

Блогер Лена Миро славится своими скандальными заявлениями. На этот раз девушка решила прокомментировать развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова.

Экс-супруга Ксении всегда считали альфонсом, но после разрыва отношений с телеведущей его дела пошли в гору: мужчина ведёт успешный бизнес, покупает недвижимость и делает роскошные ремонты в квартире. Миро уверена, что Бородина негативно влияла на Курбана и не давала ему самореализоваться. «Получается, это Ксюша тянула мужа полежать на диване и сбегать в пельменную? А теперь же, без бывшей жены, мужчина вырос и сделал ремонт. С Курбаном тут все понятно. А вот к Ксюнделю возник вопрос: "Не ты ли создаёшь такие условия в отношениях, когда супруг ложится на диван?"» – высказалась блогер.

Напомним, что Бородина и Омаров предпочли громкий развод, но есть и те звёзды, которые стараются не привлекать внимание СМИ к своей личной жизни. На днях Настасья Самбурская дала эксклюзивное интервью, в котором впервые рассказала о тяжелом расставании с Кириллом Дыцевичем. Подробности читайте в этой статье.