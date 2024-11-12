Блогер Михаил Литвин попал под проверку из-за военного билета

Военный билет блогера Михаила Литвина попал под проверку прокуратуры из-за подозрений в его незаконном получении. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, у инфлюэнсера числится временная регистрация в общежитии МГТУ им. Баумана и постановка на учет в измайловском военкомате. При этом Литвин не учился в МГТУ и не проживал в общежитии учебного заведения, что поставило под сомнение законность его регистрации и прохождения обучения в военно-учебном центре.

В 2018 году блогеру присвоили статус «ограниченно годен», вследствие чего он был зачислен в запас. Однако в 2021 году Михаил публично рассказал о приобретении военного билета за 330 тысяч рублей, что привлекло внимание главы ФПБК Виталия Бородина, который обратился в прокуратуру.

Если подтвердится, что военный билет был куплен, Литвину грозит ответственность по статьям за уклонение от службы, подделку документов и дачу взятки.

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