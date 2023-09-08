Блогер Мария Погребняк официально развелась с мужем-футболистом

Блогер Мария Погребняк официально расторгла брак со своим мужем. Пара была вместе еще со школьной скамьи, однако их отношения не смогли продержаться больше 17-ти лет. Об этом сообщает Телеграм-канал «Звездач».

О том, что семья модели находится на грани распада, стало известно еще несколько месяцев назад. Изначально Мария все опровергала и заявляла, что слухи не являются правдой. Но спустя время ей все-таки пришлось признаться – с футболистом Павлом Погребняком отныне их связывают только теплые дружеские чувства, но не любовь.

После этого экс-участницу «Новых звезд в Африке» стали замечать в компании неизвестного брутального мужчины. Они вместе посещали мероприятия и обнимались, когда думали, что их никто не видит. Блогер не спешит посвящать поклонников в новую часть своей жизни, поэтому о ее кавалере практически ничего неизвестно. Зато Мария активно делится, в каких отношениях остается с Павлом. По ее словам, ее уже экс-супруг отличный папа, поэтому они вместе продолжат воспитывать сыновей, несмотря на развод.

Стоит отметить, что Мария, когда начинала роман с футболистом, была совсем неизвестной. Она следовала везде за ним, переезжая из города в город, из страны в страну. Постепенно она стала осваивать социальные сети и наращивать популярность. И вскоре она стала даже более востребованной, чем Павел. Недавно Погребняк раскрыла, как добилась успеха и заработала свои первые большие деньги.