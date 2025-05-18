Блогер Гусейн Гасанов пытался избавиться от имущества перед отъездом из России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Блогер Гусейн Гасанов, в отношении которого возбудили уголовное дело по факту незаконного присвоения денег, пытался избавиться от недвижимости в России. Так, блогер сначала сдавал свою квартиру в «Москва-Сити» за 749 тысяч рублей, а после решил продать ее за 100 миллионов рублей. Однако желающих купить квартиру Гасанова так и не нашлось.

Также блогер продал автомобиль Rolls-Royce Cullinan 2020 года, рыночная стоимость машины около 50 миллионов рублей. А вот другое авто, Chevrolet Tahoe, Гасанов решил даже не продавать из-за низкой рыночной стоимости.

Напомним, Гусейн Гасанов уехал из России в конце февраля 2025 года. Позже блогера объявили в международный розыск из-за легализации денежных средств в особо крупном размере.

Ранее мы писали о том, что Гусейн Гасанов пригрозил Екатерине Мизулиной и получил ответ.