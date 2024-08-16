Блогер Гусейн Гасанов погасил задолженность суммой 300 млн рублей перед ФНС. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне журналисты сообщали о серьезных проблемах Гусейна Гасанова из-за солидных долгов перед налоговой. В Сети появилась информация, что блогер не выплатил около 145 млн рублей. Из-за этого у него хотели изъять апартаменты в «Москва-сити», Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска и Chevrolet Tahoe 2022 года.

Однако 16 августа стало известно, что блогер оплатил всю задолженность. Выяснилось, что Гасанов должен был ФНС 300 млн рублей. В соцсетях он показал пачки денег и личный кабинет налогоплательщика, в котором показано, что долгов у него больше нет.

«Налоги в РФ полностью оплачены. Это более 300 млн рублей. Спасибо всем за поддержку», — написал он.

Ранее мы писали о том, что курьеры закрывшегося ресторана отсудили у Гусейна Гасанова 500 тысяч рублей.