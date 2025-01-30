Блогер Гоар Аветисян задолжала 1,9 млн рублей налогов

Компания блогера Гоар Аветисян задолжала 1,9 млн рублей налогов. Счета не заблокированы, фирма продолжает работать.

О долге сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, задолженность найдена у ООО «Бьюти Академия». В студии обучают, как правильно делать макияж.

Судя по приложенному к публикации фото, задолженность имела место быть по данным на 10 ноября 2024 года. Есть ли она сейчас, неизвестно.

«Звездач» пишет: «Как показывает практика Лены Блиновской и Лерчек, разбирательства не за горами».

Ранее сообщалось о новом долге бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина. Он задолжал 175 тыс. рублей налогов.