Блогер Евгения Искандарова отреагировала на победу в шоу «Новые звезды в Африке»

Блогер и актриса Евгения Искандарова одержала победу на шоу «Новые звезды в Африке» на телеканале ТНТ. Об этом пишет РБК со ссылкой на соцсети звезды.

Уточняется, что Искандарова стала первой девушкой-победительницей за всю историю телепроекта, более того, впервые в истории шоу в тройке финалистов оказались только женщины. Как отметили создатели передачи, блогер была «машиной, которой по плечу любые испытания».

«Я победила, потому что хотела этого и очень старалась на испытаниях. Это удивительно, но в какой-то момент я заметила, что некоторые участники не выкладываются по полной, хотя уверяют, что у них есть цель — оказаться в финале. Если у тебя есть цель, нужно делать все возможное, чтобы ее достичь!», — высказалась Искандарова.

Артистка отметила, что выигранные пять миллионов рублей уже успела потратить на погашение ипотечного кредита. Она также выразила благодарность ведущим шоу — певице Ольге Бузовой и юмористу Михаилу Галустяну.

«Если вы думаете, что я не чувствовала вашу поддержку, вы ошибаетесь. Вы болели за меня», — обратилась Искандарова к коллегам.

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