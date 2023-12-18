Блогер Эльдар Джарахов перечислил преимущества жизни за городом

Популярный блогер Эльдар Джарахов раскрыл подробности жизни в частном доме за городом. Соответствующее заявление звезды прозвучало в новом видео на его YouTube-канале.

В ходе диалога с комиком Антоном Шастуном, отметившим, что он любить подолгу находиться дома, блогер заверил, что юморист получит наслаждение от жизни в загородном доме.

Джарахов, который в настоящий момент проживает за чертой города, подчеркнул, к плюсам проживания в частном доме можно отнести возможность слушать музыку в ночное время и заниматься чем угодно вне зависимости от времени суток. Помимо этого, артист уточнил, что постоянно удивлялся, когда слышал своих соседей, поскольку у него складывалось ощущение, что в округе никого нет.

«Я всем желаю дом. Когда я стану президентом, я всем по дому подарю, обещаю, клянусь», — сказал Джарахов.

Ранее мы писали, что певец Филипп Киркоров во время общения с Эльдаром Джараховым допустил, что может уйти с отечественной эстрады из-за усталости.