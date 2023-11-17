Блогер Егор Шип рассказал, что проиграл в казино 15 миллионов рублей. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале YesNoYes.

Тиктокер признался, что долгое время был зависим от азартных игр. Так, суммарно он проиграл в казино порядка 15 миллионов рублей. По рассказам Шипа, все начиналось с маленьких сумм, а после росло до сотен тысяч рублей.

«Попробовал — сыграло, с 10 — 300 тысяч рублей [заработал, — прим. ред.], и ты такой думаешь: "Я поймал судьбу за яйца"», — объяснил он.

Блогер рассказал, что перестал играть в казино около семи месяцев назад, но до этого он не замечал, как тратил деньги на азартные игры. При этом Шип рассказал о случае, когда проиграл все деньги, которые у него тогда были. Из-за этого блогеру пришлось отменить поездку в Дубай.

«Это как снежный ком, ты уже не отдаешь отчета своим действиям, закидываешь. Пять часов проходит, смотришь — минус миллион рублей на карте», — вспомнил тиктокер.

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