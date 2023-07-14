Блогер Дима Масленников признался, что мог оказаться во взорвавшемся батискафе на пути к «Титанику»

Популярный блогер Дима Масленников рассказал, что мог оказаться во взорвавшемся батискафе на пути к «Титанику». Звезда соцсетей три года вел переговоры с компанией, которая занимается организацией туров к «Титанику». Пандемия не дала этим планам состояться. Об этом он поведал в интервью певцу Эльдару Джарахову, пишет StarHit.

Масленников объяснил, для чего его команде понадобилось спуститься к затонувшему в 1912 году в Атлантическом океане кораблю.

«Мы должны были быть на «Титане». Еще до пандемии организовывали экспедиции к «Титанику». Потом началась пандемия, это все позакрывалось», – сказал блогер.

Он добавил, что его команда практически договорилась проверить теорию — «Титаник» это затонувший или нет. По его словам, единственная часть, по которой можно понять — иллюминаторы в нижней части корпуса.

«А на видео этого нет, поэтому мы договорились спуститься и посмотреть», — подчеркнул молодой человек.

Эльдар Джарахов позволил себе пошутить, что Масленников мог бы стать привидением. Он ответил, что его команда сама просилась туда три года, поэтому вполне реально могла оказаться среди участников опасной экспедиции закончившейся смертью экипажа.

«Наша карьера схлопнулась бы», — прокомментировал это Дима.

Напомним, что туристическая подводная лодка «Титан» пропала в Атлантическом океане 19 июня. Оказалось, что судно взорвалось через несколько часов после погружения в 487 метров от места крушения знаменитого «Титаника».

Ранее мы писали о том, что блогер-миллионник Дима Масленников остановил себе сердце.