Блогер-миллионник Дима Масленников остановил себе сердце

«Мы остановим тебе сердце». Самый мистический блогер России поведал о самом страшном случае в своей жизни

Для миллионов подписчиков Дима Масленников – создатель видео-роликов и всевозможных мистических сюжетов о заброшенных клиниках и кинотеатрах.

Недавно видеоблогер рассказал о случае из собственной жизниоторый, доведись ему оказаться заснятым на видео, наверняка побил все рекорды посещаемости.

Как выяснилось, Дмитрий с детства страдает тахикардией. И время от времени вынужден проходить весьма непростые медицинские обследования и процедуры.

В январе этого года он вновь оказался в клинике, причем в критическом состоянии. О том, что случилось дальше, Масленников поведал одному из телеграм-каналов.

«Врачи сказали: «Смотри, мы можем тебе укольчики сделать, провести процедуры. А можем быстренько — укольчик поставим, ты уснешь, ударим дефибриллятором, остановим сердце, подождем какое-то время и запустим заново». Вообще, кошмар, если честно.»

28-летний блогер выбрал рискованный вариант – и все закончилась благополучно.

Кстати, три года назад Дима Масленников вошел в список самых высокооплачиваемых российских блогеров по версии Forbes.

Годовой доход Масленникова превысил $780000.