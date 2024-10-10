Блогер Диденко, чей муж умер на вечеринке с сухим льдом, беременна в третий раз

Блогер-миллионник Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке с сухим льдом в 2020 году, беременна от нового супруга. «Аптечный ревизорро» станет мамой в третий раз.

О радостной новости Диденко рассказала на своей страничке в соцсетях. Скандальный блогер любит удивлять экстравагантными выходками. На видео она открывает большую белую коробку вместе с детьми от первого брака и мужем. Из нее вылетели шарики, а внутри была шкатулка, в которой лежал тест на беременность.

Подписчики поздравили Екатерину с радостным событием. Однако многие не оценили, что женщина дала тест на беременность в руки своим детям.

28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов на юге Москвы произошла трагедия. Во время празднования своего 29-летия Екатерина и ее друзья высыпали в бассейн большое количество сухого льда. Вещество вступило в химическую реакцию с водой, выделился углекислый газ, отравление которым стало смертельным для мужа именинницы и еще двух гостей.

Практически сразу после смерти супруга Диденко закрутила роман с актером, с которым она разошлась из-за его измен. Сейчас блогер счастлива в браке с мужчиной по имени Вадим, за которого она вышла замуж в июне 2024 года.