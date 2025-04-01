Опубликовано 01 апреля 2025, 16:091 мин.
Блогер Диана Астер совместно с Black Star зарегистрировала права на свой псевдоним
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Российская блогер Диана Астер совместно с лейблом Black Star зарегистрировала свой псевдоним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Договор с Астер лейбл подписал в марте 2024 года. Тогда же была подана заявка на оформление пользования ее псевдонимом. Это необходимо было для выпуска одежды, напитков чипсов и рекламы.
«Диана Астер связалась с нами и сказала, что совместно с Black Star зарегистрировала бренд „Диана Астер“, чтобы никто не мог использовать его в коммерческих интересах», — сказано в материале Mash.
Астер — одна из участниц «дома тик-токеров» Dream Team House. Дебютный сингл Barbie она выпустила в 2020 году.
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