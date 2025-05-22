Блогер Давид Манукян задолжал налоговой 37 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Журналисты нашли задолженность у Давида Манукяна, который на днях впервые стал папой. Блогер по состоянию на 5 мая 2025 года задолжал налоговой 37 тысяч рублей. Сам Манукян пока никак не комментировал это начисление.

Напомним, Дава стал отцом 19 мая — пост с новостью о рождении дочери разместила жена блогера Мари Краймбрери. Незадолго до родов, в марте 2025 года пара расписалась в ЗАГСе.

Ранее Дава пытался построить отношения с певицей Ольгой Бузовой. В 2021 году возлюбленные расстались. Сама певица намекала на то, что блогер изменял ей, а вот Манукян называл Бузову слишком ревнивой в отношениях.

Ранее мы писали о том, что у блогерши Лерчек обнаружили новый долг перед ФНС в 28 млн.