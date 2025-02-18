Абсолютная идиллия: Дава привез беременную Краймбрери к родителям

Блогер Дава, настоящее имя которого Давид Манукян, привез певицу Мари Краймбрери к своим родителям. Отец артиста даже приготовил для невестки шашлык.

Свои отношения Мари и Дава рассекретили в феврале 2025 года. Долгое время они предпочитали не афишировать роман, поэтому поклонники не знали ни о помолвке, ни о беременности. Теперь же пара наслаждается публичностью. Манукян делится в Сети фото и видео с возлюбленной и не стесняется признаваться ей в чувствах во время выступлений.

После Дня всех влюбленных Дава решил провести время с семьей. Он отвез беременную Краймбрери к своим родителям, которая, судя по всему, хорошо с ними ладит.

«Моменты моей жизни. Сегодня 17 февраля, а День влюбленных не заканчивается. Пусть любовь живет в вашем сердце каждый день, а не один раз в год», - поделился Дава.

Мари не рассказывает об отношениях с родителями жениха. Однако мама Манукяна уже намекала в Сети, что в восторге от возлюбленной сына. Напомним, что прежняя избранница Ольга Бузова женщине не нравилась.

Ранее Давид Манукян засветил обручальное кольцо на безымянном пальце.