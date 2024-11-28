Блогер Даша Дошик назвала «купленной» премию, на которой ей дали третье место

Блогер Даша Дошик (настоящее имя Дарья Перова) назвала купленной премию «Блогема». Там звезде TikTok дали третье место, хотя она уверена, что заслужила первое.

«Блогерская премия «Блогема» дала мне третье место за музыкальный хит. Напоминаю, я в чартах уже два месяца. Трек «Лиса» звучит везде…», - заявила Дарья и плюнула прямо у входа в месте проведения премии. Соответствующее видео приводит StarHit.

Она заявила, что дает организаторам год на исправление.

«Неважно, что у вас 200 тысяч клипов под ваш звук и вас слушают по всему миру. Мне скидывают видео подруги, как они слушают «Лису» в клубах в Корее, Японии, по всему миру слушают «Лису», но не на премии «Блогема». Теперь вы знаете, что это «купленная история», - возмущалась сетевая знаменитость.

Ранее сообщалось, что на премию друг за другом пришли бизнесмен Курбан Омаров с беременной женой Валерией и блогер Ксения Бородина с возлюбленным Николаем Сердюковым.