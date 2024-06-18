«Покровский* и Панин* под крыло возьмут»: продюсер раскрыл судьбу Поперечного*

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался об эмигрировавшем из России в США блогере и стендап-комике Даниле Поперечном* (признан иноагентом в РФ). Его слова приводит сайт «Страсти».

«Для меня, честно, уже на сегодняшний день это неудивительно, потому что сейчас, такое ощущение, идет глобальнейшая чистка на территории Российской Федерации. Всех этих лицемеров, людишек, которые что-то из себя представляли, и в какой-то момент начинают произносить нелицеприятные вещи в адрес россиян и всей страны собственно. После того, как Поперечного*признали иноагентом, он лишится всей недвижимости на территории нашей страны. Это раз. Во-вторых, въезд ему будет запрещен, если еще не запретили, на 50 лет ровно. Это два. В-третьих, я уверен, что его там для начала признают как некую звезду. Да, все-таки блогер-миллионник, комик известный. До поры до времени. Ближайшие пару месяцев, а потом вся его популярность начнет сходить на нет. Такие же глупые шутки, как у Макса Галкина**, понимаете, да? Я думаю, что он будет выезжать на русофобских шутках в отношении нас и, соответственно, на этом зарабатывать. Но, опять же, сколько веревочке не виться, она имеет свой конец», - заявил шоумен.

Продюсер отметил, что за границей поддержку Поперечному* могут оказать другие артисты-иноагенты. При этом высокие гонорары, по его мнению, комику спасти не удастся.

«Поэтому я могу быть также уверен, что под свое крыло его могут взять такие, как Покровский***, Леша Панин****. Какие-то другие его коллеги-иноагенты, которые сейчас находятся в Европе. Это будет такое небольшое коммьюнити. Я бы сказал, шабаш целый уже собирается. И будут ходить друг к другу на капустники, устраивать эти капустники. И, соответственно, на этом зарабатывать. Но сколько они там смогут заработать - это в разы, я бы сказал, в десятки раз меньше, чем на территории нашей страны. Вот и все. Поэтому, что я могу сказать? Я ему могу просто пожелать, чтобы он выжил. Это самое главное, понимаете, да? Чтобы он выжил, не умер, не сбомжевался, потому что это всех иноагентов обязательно ждет», - резюмировал Дворцов.

Напомним, Минюст России признал иноагентом Данилу Поперечного*14 июня. Уточняется, что блогер был респондентом на информационной площадке, предоставляемой иноагентом. Помимо этого, комик выступал против СВО, распространял недостоверную информацию для формирования негативного образа России, а также ВС РФ. Вдобавок он получал поддержку со стороны иностранных источников и создавал для неограниченного круга лиц материалы иноагента.

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*(признан иноагентом в РФ) **(признан иноагентом в РФ) ***(признан иноагентом в РФ) ****(признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)