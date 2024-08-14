Блогер-бодибилдер Александр Шпак публично сжег российский паспорт

Блогер-бодибилдер Александр Шпак решил избавиться от российского паспорта. Он публично сжег документ и опубликовал видео в личном блоге.

Два года назад Шпак уехал из страны и стал строить жизнь за границей. Сначала он обосновался с Турции, но в последнее время стал много времени проводить в США. Он неоднократно негативно высказывался о России, а недавно решил окончательно оборвать все связи с государством.

В ролике, появившемся в Сети, Александр показал свой паспорт, а затем поджег его. Пепел он стряхивал в шляпу цвета американского флага.

«Я сегодня человек без родины. Я сегодня человек без флага. Я не хочу, чтобы меня больше связывало ничто с этой страной», — заявил Шпак.

Отметим, что в декабре прошлого года представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать скандального блогера иностранным агентом. Однако пока этот статус ему не присвоили.

Ранее в базе данных МВД России появилась карточка блогера Александра Шпака. Его объявили в розыск по статье Уголовного кодекса.