Блогер Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве и попросил прощения

Блогер Аяз Шабутдинов находится в СИЗО, пока в отношении него ведется расследование. Автора образовательных курсов обвиняют в мошенничестве. Изначально он отрицал это, однако спустя долгие месяцы изменил позицию по делу.

Шабутдинов, по информации Telegram-канала Starhit.ru, признал вину в инкриминируемом деянии. Он выступил в суде и заявил, что не действовал из плохих намерений. Тем не менее блогер согласился с тем, что ему предъявили. Также Аяз пообещал, что будет работать над восстановлением своей репутации.

«Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ. Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — заявил инфлюенсер в суде.

Ранее Шабутдинов попытался убедить суд, выпустить его из СИЗО. Блогер заявил, что его курсы функционируют по сей день и тем самым доказывают свою работоспособность.