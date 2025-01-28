Аяз Шабутдинов попытался убедить суд выпустить его из СИЗО с помощью одного аргумента

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере блогер Аяз Шабутдинов напомнил, что арестован за курсы, которые идут по сей день. Об этом 28 января сообщает РЕН ТВ.

Шабутдинов обратил внимание на тот факт, что его бизнес функционирует на протяжении уже десяти лет — и продолжает функционировать, несмотря на пребывание его основателя в следственном изоляторе.

«Я сижу за образовательные программы, которые до сих пор проходят», — приводит канал слова блогера.

Шабутдинов утверждает, что недовольные клиенты есть у любого предпринимателя. На основе этой аргументации он попросил судью изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Впрочем, суд навстречу блогеру не пошел — его арест продлили до 27 февраля.

Ранее Шабутдинов в соцсетях начал давать советы, как не оказаться в СИЗО.