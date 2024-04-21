Блогер Алина Маслова ответила московской учительнице, обвинившей ее в травле

Уроженка Приднестровья, блогер Алина Маслова, которую преподаватель московской коррекционной школы обвинила в «продаже воздуха» и организованной против нее травле, высказала свою версию произошедшего конфликта.

23-летняя Маслова, которая, по некоторым данным, проживает в Дубае, назвала все обвинения в свой адрес клеветой и заявила, что на самом деле сама стала жертвой хейтеров, которые объединились против нее и создали группу в Соцсети, распространяющую лживые сведения.

«Эта ситуация должна была тебя научить тому, что гробить жизнь людей не нужно. Чтобы ты, наконец, занялась своей жизнью и своим ребенком, а не в том, чтобы всю свою жизнь посвящать травле незнакомого человека», - обратилась к оппонентке Маслова в своем блоге.

Она также подчеркнула, что преподавательница попыталась «переобуться» в жертву.

Ранее Life.ru со ссылкой на Teleram-канал SHOT сообщил, что Маслова угрожала преподавательнице московской школы. В частности, в адрес педагога посыпались угрозы, ночью домашний телефон разрывался от звонков.

Как оказалось, учительница долгое время являлась подписчицей Масловой, однако позже разочаровалась в марафонах, которые та продавала, и стала писать в Сети разоблачающие отзывы. После этого блогер якобы узнала личные данные обидчицы и стала угрожать ей и даже потребовала, чтобы руководство школы уволило педагога.

В конце 2023 года Алина Маслова отправилась на Украину, чтобы провести отпуск в Карпатах. При этом она сразу же попала в поле зрения Службы безопасности Украины (СБУ) и, по данным Telegram-канала «Страна», была выдворена из страны. Позже блогерша призналась, что у нее есть украинский паспорт. При этом долгое время она проживала в Москве.