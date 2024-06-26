Блогер Алексей Столяров не поделил бренд спортивной одежды с бывшим менеджером Дани Милохина

Фитнес-блогер Алексей Столяров забрал бренд одежды у владельца TikTok-хаусов Ярослава Андреева (Эльф-торговец), однако бывший бизнес-партнер продолжает использовать его товарный знак.

Бренд спортивной одежды EAZYWAY был запущен Столяровым вместе с Андреевым четыре года назад. С тех пор бизнес разросся, но они решили прекратить сотрудничество.

Однако, по данным StarHit, между бывшими партнерами возник спор из-за товарного знаком. Выяснилось, что Ярослав Андреев и его брат Сергей до сих пор используют в социальных сетях название, которое, как отмечается Столяров придумал вместе с Сергеем Андреевым.

Поскольку официально бренд уже не принадлежит Андреевым, они стали называть свою продукцию EAZY-WAY - через дефис, а многим амбассадорам говорят, что таков ребрендинг, хотя на деле они продают одежду их бренда NeverLate.

«Предыдущие представители, у которых еще можно приобрести продукцию, станут дистрибьюторами на небольшое время для реализации товарных остатков», - прокомментировал ситуацию сам Столяров.

Ранее в июне стало известно, что Алексей Столяров расстался с менеджером видеоблогера Вали Карнавал Анной. Они находились в отношении чуть меньше года. Блогер подтвердил разрыв, но причин расставания не назвал.