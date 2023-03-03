Близко знаком с Киркоровым: всплыли любопытные детали о погибшем создателе «Спутника V»

Убитый сотрудник Центра имени Гамалеи и один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков был знаком с певцом Филиппом Киркоровым. Об этом сообщил источник, хорошо знакомый с артистом.

Ботиков и Киркоров не раз встречались и отмечали праздники. Певец был знаком с матерью вирусолога.

Дружбу Киркорова и Ботикова подтверждают фото из соцсетей. В аккаунте Ботикова есть видео их совместного отдыха.

Сам певец оставлял комментарии под некоторыми записями ученого. Можно обнаружить следующие комментарии: «Дорогой мой друг», «Красота».

Неназванный источник подтвердил, что Ботиков и Киркоров были близко знакомы.

Напомним, один из разработчиков вакцины умер в Москве. Он пригласил в гости мужчину, но в результате конфликта тот задушил хозяина ремнем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве. Предполагаемый убийца задержан – он признал вину.