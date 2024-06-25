«Близким приходится тяжеловато»: Бурунов рассказал о восстановлении после съемок

Российский актер Сергей Бурунов высказался о восстановлении после съемок. Об этом он рассказал в шоу «Дерзкая готовка», опубликованном на YouTube.

Артист признался, что в своей жизни он дошел до того этапа, когда он способен выбирать, в каких проектах принимать участие. При этом после съемок он по-прежнему тратит время на восстановление сил.

«Ты лежишь и молчишь. Близким приходится тяжеловато. Им же тоже надо отдавать внимание, а ты не можешь им дать столько, сколько они требуют. Они страдают, обижаются. <...> А потом начинаешь ходить по врачам, массажи, бани. Начинаешь потихоньку выползать», — поделился знаменитость.

47-летний актер рассказал, что был и негативный период из-за высокой загруженности на работе. В частности, артист регулярно употреблял спиртное.

«А деньги потратишь на лекарства. Это чревато опасными болезнями», — резюмировал он.

Ранее Сергей Бурунов не сдержал слез, вспоминая о пути к успеху.