Близкий к певцу SHAMAN источник рассказал, кому достанется его музыкальный бизнес после развода

Стало известно, кому достанется музыкальный бизнес 32-летнего певца SHAMAN. Близкий к артисту источник сообщил, что дело останется за ним.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Источник издания рассказал, что Ярослав Дронов и Елена Мартынова «расстались полюбовно» и сохранили хорошие отношения.

«Что касается музыкального бизнеса, он был зарегистрирован на Ярослава и останется за ним», - сообщил собеседник.

Он отметил: объяснение певца, что развод произошел из-за высокого уровня занятости, честное. У артиста 25 концертов в месяц и постоянные туры, подчеркнул источник.

О разводе SHAMAN рассказал 26 сентября. Жена певца назвала решение расстаться верным.