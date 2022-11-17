Близкий к миру селебрити источник сообщил о беременности Ксении Собчак

Слухи о второй беременности ведущей и журналистки Ксении Собчак ходят давно, и она их решительно опровергает. 17 ноября шоумен Рустам Солнцев со ссылкой на друзей заявил, что живот уже хорошо виден.

«Друзья видели Ксюшу в Юрмале, говорят, что беременность уже хорошо видно», - говорится в сообщении Солнцева в Telegram.

Ксении Собчак 41 год. С 2019 года она состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым.

От предыдущего союза с актером Максимом Виторганом у нее есть сын. Брак продлился шесть лет.

В конце октября Собчак уехала из России – по израильскому паспорту она попала в Литву. На днях сообщалось, что журналистка вернулась. Примечательно, что за время отсутствия она изменила внешность.