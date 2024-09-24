«Дайте проводить в последний путь»: на похоронах сына Ирины Понаровской случился скандал из-за журналистов

На похоронах сына певицы Ирины Понаровской произошел скандал из-за журналистов. Мужчина, сопровождавший артистку, начал выхватывать аппаратуру у девушки, сфотографировавшей звезду в церкви. Девушка закричала и стала убегать.

Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, скандал произошел, когда певица пошла к машине после отпевания. Мужчина подлетел к девушке-журналистке и пытался выхватить аппаратуру – та убегала, но он бросился за ней. Только после вмешательства полиции журналистка смогла выйти за территорию храма.

Тот же мужчина хватал за руки других фоторепортеров – он требовал удалить съемку. Представители прессы настаивали, что снимать в общественных местах не запрещено.

Рядом стоящая женщина поддержала представителя артистки. «Дайте проводить Ирине сына в последний путь», - произнесла она.

Напомним, церемонию прощания с Энтони Роддом в последний момент сделали открытой. Певица говорила сыну у гроба: «Больше никогда не увижу».